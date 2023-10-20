Samsun'da okul servislerine denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce okul servislerine yönelik denetim düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki 55 nokta, 157 personel ile okul servislerine yönelik denetim düzenledi. Sabah saat 07.30 ile 09.30 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde ekipler, servis sürücüleri ve rehber personelin evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Araçların öğrenci servisi olması için gerekli fiziksel gereksinimlerinin de kontrol edildiği denetimde, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda trafik polisleri tarafından uyarılarda bulunuldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetim kapsamında, belirlenen noktalardaki ekipler, toplamda 592 araç sorgularken, ihlal tespiti yapan 49 araca toplamda 47 bin 653 lira idari para cezası uygulandı. 14 araç da trafikten men edildi.