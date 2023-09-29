Samsun'da Öğrenciler Gıda İsrafına Dikkat Çekti

Samsun'da ortaokul öğrencileri 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü'nde gıda israfını engellemek için çikolatalı toplar yaparak dikkat çekti. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık ekmek ve kek kırıntılarından yeni ürünler oluşturarak gıda israfını önlemeyi amaçladı.

SAMSUN'da ortaokul öğrencileri 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü'nde gıda israfını engellemek için artık ekmek ve kek kırıntılarından çikolatalı topları yaparak dikkat çekti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 29 Eylül 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü' nedeniyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile başlatılan 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' kampanyası kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezinde öğrencilerin de katılımıyla gıda israfını engellemek ve bilinçlendirmek adına atık ekmek ve kek kırıntılarından çikolatalı toplar yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'FAO'nun yaptığı bir araştırmada dünyada 1.3 milyar ton gıdanın, ülkemizde de 18.2 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı ile ilgili bir araştırması var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler 2019 yılı içerisinde 79'üncü oturumunda buna dikkat çekerek, uluslararası gıda israfı ve kaybının önlenmesiyle ilgili 29 Eylül'ü ilan etti. Bununla ilgili ülkemizde de birçok şeyde 2020 yılı içerisinde de 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasıyla tüm ülkede kampanya başlattık. Gıdaların çöpe gitmesini önlemeye, atık gıdalardan yeni ürünlerin oluşturulmasına, yemek firmalarımızdan veya gıda üretimi yapan yerlerden geri dönüşüm olarak hayvan yemi üretimi ile ilgili birçok gıdanın israfını önleyecek çalışmalar yapıldı? dedi.

HER DOĞAN ÇOCUĞUN AÇLIK VE YOKSULLUK TEHLİKESİ VAR

Etkinliğin çok faydalı olduğunu ifade eden İbrahim Sağlam, 'Bugün de burada atık olan keklerin, ekmeklerin parçalarını bir araya getirerek yeni bir ürün oluşturmayı çocuklarımızla israfın önlenmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz. İnşallah israfın tamamen ülkemizde ve dünyada bitmesini istiyoruz. Her doğan çocuğun mutlak suretle açlık riski tehlikesi var, yoksulluk tehlikesi var. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği gıda ile ilgili sıkıntılarını inşallah bu şekilde aşmış oluruz' diye konuştu. Evlerinde de israfa dikkat ettiklerini belirten öğrenciler, yaptıkları çikolata topların da nasıl yapıldıklarını anlattı.