Samsun'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.