Samsun'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İshaklı Mahallesi'nde Y.Ş'nin (20) kullandığı 55 ADC 596 plakalı motosiklet, D.A.S. (73) idaresindeki 55 ABK 504 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada motosikletli ve yanındaki E.G. (20) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan E.G. buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam