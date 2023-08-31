Samsun'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Hüseyin Ç. idaresindeki 56 AFA 432 plakalı motosiklet devrildi. Kazada yaralanan Hüseyin Ç. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN