Samsun'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Söyler idaresindeki 02 ACY 470 plakalı motosiklet önüne çıkan araca çarpmamak için aniden yavaşlamak isteyince devrildi. Kazada, Mustafa Söyler ile yanında bulunan eşi Şehri Söyler ve çocukları Alpaslan Söyler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN