Samsun'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde ' Çocuk Trafik Eğitim Tır'ında minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

15 Temmuz Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak trafik içinde en savunmasız grup olan çocukların temel trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla minik öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Tır'ı Samsun programı

Trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak trafik içinde en savunmasız grup olan çocuklara temel trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan ' Çocuk Trafik Eğitim Tır'ı 09-13 Ekim tarihleri arasında Samsun'da bulunacak. Çocuk Trafik Eğitim Tır'ı 09-10 Ekim tarihlerinde Bafra ilçesinde, 11-12 Ekim tarihlerinde Çarşamba ilçesinde, 13 Ekim'de ise Havza ilçesinde kurulum sağlayarak hem bulunduğu ilçedeki öğrencilere hem de komşu ilçelerdeki ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimleri gerçekleştirecek. - SAMSUN