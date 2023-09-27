Samsun'da minibüs kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında minibüs şoförü hayatını kaybetti, 6 öğrenci yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs şoförünün yaşamını yitirdiği, 6 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan kamyon sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağındaki kazanın ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
M.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Atakum ilçesinde dün, M.A. yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon ile Hasan Çelik'in (51) kullandığı 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpışmıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çelik yaşamını yitirmiş, 6 öğrenci yaralanmıştı.