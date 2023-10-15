Samsun'da meyve kasası kazaya sebep oldu
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, yola düşen meyve kasasına çarpmamak için yavaşlayan bir otomobile arkadan çarpıldı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Samsun'da yola düşen meyve kasası kazaya sebep oldu.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Dolum Tesisi karşısındaki viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ş. idaresindeki 55 AIP 985 plakalı otomobil, kamyonetin kasasından yola düşen boş meyve kasasına çarpmamak için yavaşlayan Hasan K. yönetimindeki 06 FU 11 75 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam