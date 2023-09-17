Samsun'da metruk binadan düşen çocuk hastanelik oldu
Samsun'un Canik ilçesinde, 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, oyun oynarken metruk binanın çatısından düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Samsun'da tek katlı metruk binanın üzerinden düşen 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filistin uyruklu Abdallah A. (13) adlı çocuk metruk binanın çatısında oyun oynarken iki bina arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan Abdallah A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam