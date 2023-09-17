Samsun'da metruk binadan düşen çocuk hastanelik oldu

Samsun'da tek katlı metruk binanın üzerinden düşen 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filistin uyruklu Abdallah A. (13) adlı çocuk metruk binanın çatısında oyun oynarken iki bina arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan Abdallah A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN