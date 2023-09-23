Samsun'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Samsun'da yaşanan trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Ana arterler ve kavşaklarda meydana gelen kazalar, dikkatsizlik ve aşırı hızın sonucu olarak gösterildi.

SAMSUN'daki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da Ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşımda, Samsun'daki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntüler, Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi notuyla paylaşıldı.