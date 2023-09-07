Samsun'da Kedi Kasabası'nda 300 kediye özenle bakılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Kedi Kasabası'nda 300 kediye özenle bakılıyor. Veteriner Hekim Faruk Kan, 'Aile ortamında yaşayan kedilerin burada adaptasyonu çok zor oluyor. Yani kaçabiliyor, ölebiliyor, strese giriyor, psikolojileri bozulabiliyor. O yüzden vatandaşlarımız kedi sahiplenirken bir kere değil, üç kere düşünsünler' dedi.

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Kedi Kasabası'nda 300 kediye özenle bakılıyor. Veteriner Hekim Faruk Kan, 'Aile ortamında yaşayan kedilerin burada adaptasyonu çok zor oluyor. Yani kaçabiliyor, ölebiliyor, strese giriyor, psikolojileri bozulabiliyor. O yüzden vatandaşlarımız kedi sahiplenirken bir kere değil, üç kere düşünsünler' dedi.

Samsun'da 150 dönümlük arazi üzerine kurulan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma muhtaç kedilerin ve köpeklerin tedavi, beslenme, barınma ve sahiplendirilmesi yapılıyor. Merkezdeki Kedi Kasabası, kumul ve orman içindeki konseptiyle yaklaşık 300 kediye doğal ve özgür yaşam ortamı sunuyor. Tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra, ahşap köprü ve oyun alanları bulunan kasabada operasyon geçiren veya tedavi edilen, engelli, doğum yapan kediler için de ayrı rehabilite üniteler yer alıyor.

Kedi Kasabası hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Faruk Kan, 'Burası Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde bulunan ve yaklaşık 25-30 dönüm içinde bir yerleşke. Burada sadece kediler var. Adı da Kedi Kasabası. İlçe belediyeleri tarafından hasta ya da sağlıklı sokak kedileri, sağlık muayenesinden geçtikten sonra kısırlaştırılmak üzere 'yeni gelenler' bölümüne alınıyor. Eğer durumunda herhangi bir hastalık veya genel durumunda herhangi bir bozukluk varsa tedaviye başlanılıyor. Tedavi süreci tamamlanıp, kısırlaştırılma süreci yapılıyor. Daha sonra da bu 30 dönümlük alana serbest olarak bırakılıyor? diye konuştu.

'DIŞARIDAN HERHANGİ BİR HAYVANIN GİRİŞ ÇIKIŞI OLMUYOR'

Kedi Kasabasında yaklaşık 300 kedinin bulunduğunu belirten Faruk Kan, 'Burası ormanın içerisinde bir doğal yaşam alanı. Kedilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir yer. Etrafı tellerle çevrildi. Dışarından herhangi bir hayvanın giriş ve çıkışı olmuyor. Ancak kedi çıkmak istedikten sonra tellerden de çıkıp kaçabiliyor. Burada yaşayan kediler de ömürleri boyunca burada yemeği ve suyu hazır. Günde 2 kez besleme yapılıyor. Temizlikleri yapılıyor ve herhangi bir hastalık durumunda yine tedaviye alınıyor. Buradaki kedilerin yaklaşık olarak 150'si hasta ve tedavisi devam ediyor' dedi.

'AİLENİZDEN BİRİYMİŞ GİBİ KARŞILAMAYACAKSANIZ LÜTFEN SAHİPLENMEYİN'

Aile ortamında yaşayan ve daha sonra sokağa bırakılan kedilerin psikolojilerinin bozulabileceğini ifade eden Veteriner Hekim Kan, 'Pandemi döneminde çok fazla sahiplendirmeler yapıldı. Bu süreçte de değişik nedenlerden dolayı çok fazla kedi sokağa bırakılıyor. Sahipli kediler de bırakılıyor. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bunlara bakamayacaksanız, ailenizden biriymiş gibi karşılamayacaksanız lütfen sahiplenmeyin. Çünkü aile ortamında yaşayan kedilerin burada adaptasyonu çok zor oluyor. Yani kaçabiliyor, ölebiliyor, strese giriyor, psikolojileri bozulabiliyor. O yüzden vatandaşlarımız kedi sahiplenirken bir kere değil, üç kere düşünsünler. Çünkü onlar da bir canlı neticesinde' ifadelerini kullandı.