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Samsun'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki kuzeni yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Gizem Yiğit (21) hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit (17) yaralandı.

Kaza, dün Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gizem Yiğit idaresindeki 34 UN 0643 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Yiğit ile yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit, yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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