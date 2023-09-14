Samsun'da Kamyonet Yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve eşi itfaiyenin müdahalesini izledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaşar Y. idaresindeki 55 FF 365 plakalı kamyonetin motor bölümünden, Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine Yaşar Y, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, yanında bulunan eşi Ayşe Y. ile kamyonetten inerek itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada alevler tüm kamyoneti sardı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaşar Y. ve eşi Ayşe Y. itfaiyenin müdahalesini kaldırıma oturarak izledi.

Kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.