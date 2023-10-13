Samsun'da Kadın Cenaze Törenine Giderken Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Yaşam Haberleri
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, yakınının cenazesine gitmek için yolda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'da bir kadın, yakınının cenazesine giderken yol kenarında aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu şeker fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınının cenaze törenine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün'e (42), yol kenarında yürürken yoldan çıkan İbrahim Ö. idaresindeki 06 GB 150 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kıymet Düzgün, ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam