Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 Kişi Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren İran ve Afganistanlı 4 kişi rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.