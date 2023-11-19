Samsun'da intihar girişimi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç, kendini asarak intihar etmek istedi. Yakınları tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kendini asarak intihar etmek isteyen 28 yaşındaki genç, yapılan müdahale ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B. (28), evinde kendini astı. Yakınları tarafından asılı olduğu yerden kurtarılan İ.B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN