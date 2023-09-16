Samsun'da İnşaat Malzemesi İş Yerinde Yangın Çıktı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaat malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Şabanoğlu Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Yaşam