Samsun'da İnşaat Çalışmasında Toprak Kayması Sonucu Yaralanan İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir inşaat çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.
Samsun'da inşaat çalışmasında toprak kayması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi 887. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşında Mehmet Kaplan evinin arka tarafında perde beton duvar çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi. Bacakları toprağın altında kalan Kaplan'ın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. AFAD, itfaiye ve ambulans ekipleri olayı kontrol altına aldı. Bacaklarından yaralanan Mehmet Kaplan, hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam