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Samsun'da İnşaat Çalışmasında Toprak Kayması Sonucu Yaralanan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir inşaat çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.