Samsun'da İlaçlama Yapan Kişi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlasında ilaçlama yapan Tarık Bayar fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde arazisinde tarlasında ilaçlama yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Yukarıelma Mahallesi'nde ikamet eden Tarık Bayar (48) tarlada ilaçlama yaptığı sırasında fenalaştı.
Durumu fark eden ailesi Bayar'ı kendi imkanlarıyla Alaçam Devlet Hastanesine götürdü.
Bayar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Alaçam Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam