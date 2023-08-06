Samsun'da göle giren genç boğularak hayatını kaybetti
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Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Teknegöl'de serinlemek için göle giren bir genç boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti. Genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'da serinlemek için göle giren genç boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Kavak ilçesinin Yeralan Mahallesi'nde bulunan Teknegöl'de meydana geldi. Serinlemek için göle giren Seçkin Kılıç (36) boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkartılan Kılıç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı Kılıç, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam