Samsun'da göle giren genç boğularak hayatını kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Teknegöl'de serinlemek için göle giren bir genç boğulma tehlikesi geçirerek hayatını kaybetti. Genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.