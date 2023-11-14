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Samsun'da gelin arabası kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabasının yaptığı trafik kazasında sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazada gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu.