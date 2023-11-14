Samsun'da gelin arabası kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabasının yaptığı trafik kazasında sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazada gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Oğuzhan K. (24) yönetimindeki 55 AGG 061 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından elektrik direğine çarptıktan sonra boş araziye savruldu.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Selinay K. (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA / Yaşam