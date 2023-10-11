Samsun'da bir evde geceden açık unutulan elektrikli battaniye içten yanarak duman çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek önlem aldı.

Samsun'da Geceden Açık Unutulan Elektrikli Battaniyeden Çıkan Duman Paniğe Neden Oldu

Samsun'da geceden açık unutulan elektrikli battaniyeden çıkan duman paniğe neden oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi İnci Sokak üzerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yerleşkesi karşısındaki 3 katlı bir evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceden açık unutulan elektrikli battaniye saat 10.00 sıralarında içten yandı. Evden dumanların yükselmesinin ardından olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev almak üzere olan battaniyeye müdahale ederek, yangının önüne geçti.

Ev sakinleri, olay yerine gelen polis ekiplerine battaniyenin çalışıp çalışmadığını kontrol amaçlı geceden açık bıraktıklarını, açık unuttukları için de battaniyeden duman çıktığını ifade ettiler. - SAMSUN