Samsun'da fabrikada patlama: Bir işçi dumandan etkilendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada dumandan etkilenen bir işçi, hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında dumandan etkilenen işçi tedavi altına alındı.

Samsun'da bir fabrikada meydana gelen patlamada dumandan etkilenen bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki demir eritme kazanında patlama oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Patlama sırasında dumandan etkilenen işçilerden K.D. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN