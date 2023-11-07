Samsun'da Evsizlere Şefkat Evi İnşa Edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde farklı nedenlerle evsiz kalan kişilere yuva olması amacıyla belediye tarafından inşa edilen 'Ömer Halisdemir Şefkat Evi' tamamlandı. Evin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor ve kış aylarında konuklarını ağırlamaya başlayacak.

Samsun'un İlkadım ilçesinde farklı nedenlerle evsiz kalan kişilere yuva olması amacıyla belediye tarafından "Ömer Halisdemir Şefkat Evi" inşa edildi.

Yaklaşık bir yıl süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlanan 60 kişi kapasiteli "Ömer Halisdemir Şefkat Evi"nin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

"Şefkat Evi", kış aylarının gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başlayacak.

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, AA muhabirine, bir gün evden çıkıp sabah namazına giderken sokakta banklarda yatanlar gördüğünü, o insanlara yeni bir hayat kurmak için "Şefkat Evi" oluşturma kararı aldığını söyledi.

Tamamladıkları binanın üç katlı olduğunu belirten Demirtaş, "İçinde yatakhane, yemekhane, oturma alanı, birçok spor faaliyet alanı da olacak. Burada hedeflediğimiz şu; sokakta yaşayan insanlarımızın yeme içme, yatma, giyinme gibi her türlü ihtiyacı bedel almaksızın belediyemiz tarafından karşılanacak. Binayı iki bölüm olarak inşa ettik. Bir tarafı kadınlara, diğer tarafı erkeklere ait olacak. Genelde sokakta erkekler görüyoruz ama kadınlar da olabilir, onları da dikkate alarak binamızı tamamladık." dedi.

Demirtaş, "Şefkat Evi"nde psikologların da görev yapacağını dile getirerek, "O insanları sıcak yuvaya kavuşturmanın yanı sıra psikolojisi bozuk olanların sıkıntılarını dinleyecek, onlara yardımcı olacak psikologlarımız da görev yapacak. Binanın yüzde 95'i bitti, iç dizaynı yapılıyor. Çevre düzenlemesi ve içindeki malzemeleri tamamladığımızda açılışa hazır hale gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Şefkat Evi"ne Ömer Halisdemir'in adını verdiklerini belirten Demirtaş, " Ömer Halisdemir, bu ülkenin 15 Temmuz'da dönüşümünde çok etkili olmuş bir insan. Biz de sokakta kalan insanlar için bir dönüşüm sağlamış oluyoruz. Bundan dolayı Ömer Halisdemir Şefkat Evi adını verdik." diye konuştu.