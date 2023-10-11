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Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu ve rögarlar patladı. Trafikte aksamalara yol açan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alt geçitlerde önlem aldı.