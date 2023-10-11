Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
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Samsun'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu ve rögarlar patladı. Trafikte aksamalara yol açan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alt geçitlerde önlem aldı.
Samsun'da etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu, bazı noktalardaki rögarlar patladı.
Trafikte aksamalara da yol açan sağanak nedeniyle polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nı Baruthane mevkisinde bir süre tedbir amacıyla trafiğe kapattı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alt geçitlerde önlem aldı.
Kaynak: AA / Yaşam