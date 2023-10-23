Samsun'da Etil Alkol İçtiği İddia Edilen Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, etil alkol içtiği iddiasıyla misafir olduğu arkadaşının evinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü tespit etti.

Samsun'da 'etil alkol içtiği' iddia edilen bir kişi misafir olarak gittiği arkadaşının evinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte içki yapan bir kişiden etil alkol alıp içtiği iddia edilen Ender S.(43), daha sonra arkadaşının evine misafirliğe gitti. Burada evin koridorunda olduğu yere düşen Ender S. olay yerinde hayatını kaybetti. Ender S.'yi hareketsiz olarak yerde yatarken bulan arkadaşı sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri Ender S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ender S.'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN