Samsun'da Engelli Vatandaşlara Ücretsiz Tatil İmkanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Engelliler Federasyonu iş birliği ile deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlara 'ücretsiz' tatil imkanı sunuldu. Gemi ile deniz turu atan engelli vatandaşlar, daha sonra Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Yaz Kampı'nda misafir edildi.

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Engelliler Federasyonu iş birliği ile deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlara 'ücretsiz' tatil imkanı sunuldu. Gemi ile deniz turu atan engelli vatandaşlar, daha sonra Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Yaz Kampı'nda misafir edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Engelliler Federasyonu iş birliğinde deprem bölgesinden kente gelen engelli vatandaşlar için tatil organizasyonu yapıldı. Adana, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlar ile aileleri, Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler için ücretsiz kamp yapma imkanı sunduğu Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Yaz Kampı'nda misafir edildi.

Önce gemi ile deniz turu atan misafirler, daha sonra kamp merkezine geçerek burada havuz ve diğer sosyal imkanlardan ücretsiz faydalandı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlar ve alilerine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi

Deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlarımız ve ailelerini 4 gece 5 gün tesisimizde ağırlayacağız. Kendilerinin sosyal açıdan hayata adapte olmalarını sağlamak, psikolojik açıdan desteklemek ve Samsun'da güzel vakit geçirmelerini sağlamak için bir tatil programı düzenledik. Ailelere tesis içi etkinlikler, psikososyal destek faaliyetleri, sinema, kentin tarihi ve turistik güzelliklerini göstermek amacıyla gezi faaliyetleri düzenleyerek onlara bir nebze olsun yaşamış oldukları acıları unutturmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yaklaşık 25 gün boyunca 4 gece 5 gün olacak şekilde 5 farklı grupta 5 farklı deprem bölgesinden vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 220 civarında engelli vatandaşımız ve ailesini ağırlayacağız dedi. (DHA)