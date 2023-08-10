Samsun'da Düğün Konvoyuna 10 TIR Katıldı

SAMSUN'da Rahmi-İpek Nur Arslan çiftinin düğün konvoyuna 10 TIR katıldı. TIR şoförü olan damat Rahmi Arslan, Öncelikle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çok beklenmedik bir konvoy oldu. Kornalarımız biraz rahatsızlık vermiş olabilir ama hayatımızda bir kez yaşıyoruz bunu dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 Temmuz'da düğünleri yapılan Rahmi - İpek Nur Arslan çiftinin düğün konvoyu görsel şölen yaşattı. Çiftin düğün konvoyuna damadın TIR şoförü arkadaşları 10 TIR ile katıldı. Damat Rahmi Arslan, Öncelikle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çok beklenmedik bir konvoy oldu. 10 tane TIR vardı. Kornalarımız biraz rahatsızlık vermiş olabilir ama hayatımızda bir kez yaşıyoruz bunu İnsanların bizi anlayışla karşıladıklarını düşünüyorum. Ben de anayolda oturuyorum, bazen 3-4 konvoy geçiyor bir günde. Ben gördükçe mutlu oluyorum. Arkadaşlarımız da bize böyle bir sürpriz yapmış, kırmak olmazdı. Düğünümüz de harika oldu, herkese çok teşekkürler dedi.