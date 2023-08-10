Samsun'da düğün konvoyuna 10 TIR katıldı

SAMSUN'da, İpek Nur (25)-Rahmi (29) Arslan çiftinin düğün konvoyuna 10 TIR katıldı. TIR şoförü olan damat Rahmi Arslan, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Beklenmedik bir konvoy oldu. Arkadaşlarım böyle sürpriz yapmış" dedi.

İlkadım ilçesinde, 30 Temmuz'da düğünleri yapılan İpek Nur-Rahmi Arslan çiftinin konvoyuna, TIR şoförü olan damadın arkadaşları 10 TIR ile katıldı. Rahmi Arslan, mahalleliden özür dileyerek, "Öncelikle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çok beklenmedik bir konvoy oldu. 10 tane TIR vardı. Kornalarımız biraz rahatsızlık vermiş olabilir ama hayatımızda bir kez yaşıyoruz bunu. İnsanların bizi anlayışla karşıladıklarını düşünüyorum. Ben de ana yolda oturuyorum, bazen 3-4 konvoy geçiyor bir günde. Ben gördükçe mutlu oluyorum. Arkadaşlarımız da bize böyle bir sürpriz yapmış, kırmak olmazdı. Düğünümüz de harika oldu, herkese çok teşekkürler" diye konuştu.