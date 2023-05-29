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Samsun'da dolu etkili oldu

Samsun'da dolu etkili oldu

Yaşam Haberleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun'da dolu etkili oldu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak yağış ve misket büyüklüğünde doluudan saklanacak yer aradı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Vezirköprü Samsun Yaşam Haberler

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