Samsun'da dolu etkili oldu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Samsun'da dolu etkili oldu
SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak yağış ve misket büyüklüğünde doluudan saklanacak yer aradı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam