Samsun'da direğe çarpan otomobilde 7 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada otomobil direğe çarparak devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde direğe çarpıp devrilen otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Servet A'nın (36) kullandığı 55 BA 398 plakalı otomobil, Çınarlık Mahallesi'ndeki Samsun Çarşamba Havalimanı yolunda kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada otomobildeki sürücü ile Gülşah (43), Hatice (29), Medine (7), Muhammed (4), Sinan (12) ve Yusuf A. (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Yaşam