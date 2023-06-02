Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Ethem Turhallı (69) yönetimindeki traktör, yol kenarındaki hendeğe devrildi. Kazada ağır yaralanan Turhallı, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Ethem Turhallı (69) yönetimindeki 46 F 3949 plakalı traktör, Hüseyinbeyli Mahallesi Soğukçam mevkisinde yol kenarındaki hendeğe devrildi.
Kazada ağır yaralanan Turhallı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhallı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam