Samsun'da Deprem Bölgesinde Yaşayan Engellilere Tatil İmkanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Engelliler Federasyonu işbirliğinde deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlara Samsun'da tatil imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Engelliler Federasyonu işbirliğinde deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlara Samsun'da tatil imkanı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlar ve alilerine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Yaz Kampı'nda depremzedeleri misafir ettiklerini söyleyen Baş, "Deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlarımız ve ailelerini 4 gece 5 gün tesisimizde ağırlayarak kendilerinin sosyal açıdan hayata adapte olmalarını sağlamak, psikolojik açıdan desteklemek ve Samsun'da güzel vakit geçirmelerini sağlamak için bir tatil programı düzenledik." dedi.

Adana, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde yaşayan vatandaşlar ile ailelerinin tatil programına dahil edildiğini dile getiren Baş, şunları kaydetti:

"Ailelere tesis içi etkinlikler, psikososyal destek faaliyetleri, sinema, kentin tarihi ve turistik güzelliklerini göstermek amacıyla gezi faaliyetleri düzenleyerek onlara bir nebze olsun yaşamış oldukları acıları unutturmak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yaklaşık 25 gün boyunca 4 gece 5 gün olacak şekilde beş farklı grupta beş farklı deprem bölgesinden vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Yaklaşık 220 civarında engelli vatandaşımız ve ailesini ağırlayacağız."

Baş, misafirlerin arasında denizi ve Samsun'u ilk defa görenlerin de olduğunu belirterek, "Depremin hüzünlü yüzü olan çocukların mutlu olması, onların yetişkinlere göre daha farklı heyecanlar duymaları bizi ayrıca mutlu ediyor. Çocuklar ve ailelerinin 4 gün boyunca buradaki her türlü ihtiyaçlarını karşılayalım, onları mutlu mesut gönderelim istiyoruz. Bugünkü gemi gezisiyle ilk defa gemi ve deniz gören, onun temiz havasını içine çeken, gemiye ilk defa binen engellilerimiz ve ailelerin yüzündeki sevinç bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan 13 yaşındaki kızı Şerife Nur Geyik ile gelen Harun Geyik, depremde büyük acılar yaşadıklarını, Samsun'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Geyik, "Yıkımlar gördük, evler yıkıldı. Burada bir an olsun stresimizi atmak istedik. Çok şükür o da oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.