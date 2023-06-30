Samsun'da denizde kaybolan genç 2 saat sonra baygın halde bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra kaybolan genç, 2 saat sonra baygın halde sudan çıkarıldı. Şükrü Akgönül isimli genç, ailesiyle birlikte tatil için Samsun'a gelmişti. Denizde kaybolan genç, sahil güvenlik, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı.