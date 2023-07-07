Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, sahil güvenlik ve dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler hastaneye kaldırıldı.