Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kız Kardeş ve Kuzenleri Kurtarıldı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Amasya'dan gelen ve serinlemek için denize giren 2 kız kardeş ve kuzenleri boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay Samsun'un Atakum İlçesi Güzelyalı Mahallesi, Çobanlı İskelesi civarı Meteoroloji 11 meydana geldi. Amasya'dan aileleri ile birlikte Samsun'a gelen kardeşler Beyza Biçer (13), Nisa Biçer (15) ve kuzenleri Eren Biçer (14) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve çevredekileri durumu 112 ekiplerine haber verdi. Bölgeye Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polisi sevk edildi. Fatma ve Mehmet Biçer'in kızları Beyza ve Nisa denizde geçirdikleri boğulma tehlikesi sonrasında ekiplerce kurtarıldı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak kuzenleri Eren Biçer denizde kayboldu. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren arama çalışması sonucunda Eren Biçer'e ulaşıldı. Biçer, bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkarıldı ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arama çalışmalarını izleyen Beyza ve Nisa Biçer'in annesi Fatma Biçer, 'Amasya'dan geldik. Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim. Dinlemediler' dedi.