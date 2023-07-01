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Samsun'da Denizde Boğulan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Denizde Boğulan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 2 kişi boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi ise kurtarıldı. Olayda hayatını kaybedenler hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 2 kişi boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi ise kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi mevkisinden denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç. boğulma tehlikesi geçirdi.

Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Semizoğlu ve Güder ise dalgaların arasında kayboldu.

Sahil güvenlik ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma dalgıç polisleri tarafından yapılan aramalar sonucu Semizoğlu ve Güder de sahile çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Semizoğlu ve Güder, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Yaşam

Mehmet Güder Hürriyet Çarşamba Samsun Yaşam Haberler

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