Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan 20 yaşındaki Enes Kerem Altuntaş yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.