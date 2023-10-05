Samsun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında çelik döküm kazanında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasının çelik döküm kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Recep Konaçoğlu ve Burhan Parlak adlı işçiler yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN