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Samsun'da çocuklar yalakta serinledi

Yaşam Haberleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallede aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, yalakta suya girerek serinlemeye çalıştı. Çeşmeden akan soğuk su olmadığı için çocuklar üşüdüklerini belirtti.

Samsun'da kırsal mahallede aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, yalakta suya girerek serinledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafta sonu 30 dereceyi aşan sıcaklar herkesi bunalttı. Kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar kendilerince serinleme yöntemi buldu. Çeşmenin yanındaki yalakta toplanan çocuklar, burada suya girerek serinlemeye çalıştı.

Çeşmeden akan suyun soğuk olduğunu belirten çocuklar, mahallelerinde yüzecek yer bulunmadığını söyledi. Çok sıcak olmasına rağmen suda üşüdüklerini belirten çocuklar, bu şekilde eğlendiklerini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Vezirköprü Samsun Yaşam Haberler

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