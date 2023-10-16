Samsun'da çıkan yangında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 62 yaşındaki Cevat Şimşir'in cenazesi Havza Belediyesi gasilhanesinden alınarak Kevser Camine getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası, Şimşir'in naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Şimşir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
SAMSUN (AA) Samsunun Havza ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
İcadiye Mahallesi Kalender Sokak'ta kendisine ait müstakil evde dün sabah çıkan yangında hayatını kaybeden 62 yaşındaki Cevat Şimşir'in cenazesi Havza Belediyesi gasilhanesinden alınarak Kevser Camine getirildi.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası, Şimşir'in naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Şimşir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.