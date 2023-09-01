Samsun'da çıkan yangında 750 balya saman ve bir römork kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında 750 balya saman ile bir römork kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma işlemi yaptı. Yangının çocukların ateşle oynaması sonucu çıktığı belirlendi.