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Samsun'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Yaşam Haberleri

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Şair Fitnat Sokak'ta, 3 katlı apartmanın zemin katında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde, vatandaşlar itfaiye gelene kadar pencerede kurtarılmayı bekleyen 2 çocuğu, demir parmaklıkları keserek çıkardı.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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