Samsun'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde hasar oluştu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Büyük Cami Mahallesi Çizmelioğlu Sokak'ta M.K'ye ait 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahallelilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam