Samsun'da Çiftçi Kadın Hayallerini Gerçekleştirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan çiftçi Cemile Kesgin, çocukluğunda başkasının yerine gündelik işçi olarak çalıştığı yerden etkilenerek evlendikten sonra kendi serasını kurdu. Şu anda seracılık, hayvancılık ve fındıkçılık yapan Kesgin, kadınlara da kendi işlerinin patronu olmalarını tavsiye etti.

SAMSUN'da çocukluğunda hafta sonları başkasının yerine gündelik işçi olarak gittiği yerden etkilenen 2 çocuk annesi Cemile Kesgin (50) evlendikten sonra eşiyle birlikte sera kurarak hayallerini gerçekleştirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan çiftçi Cemile Kesgin, 12 yaşında hafta sonları anne ve babasıyla birlikte ilçelerinde bulunan başka bir çiftçinin tarlasında günlüğe giderek sebze ve meyve ekip, biçti. Cemile Kesgin, evlendikten sonra eşiyle birlikte kendi serasını kurdu. Eşinin babasından kalan12 dönümlük arazinin küçük bir kısmını sera yapan Cemile Kesgin, daha sonra yetiştirdiği ürünleri satarak serasını 60 dönüme çıkarttı. Şuanda hem seracılık hem de hayvancılık yaptığını belirten Cemile Kesgin, 'Burada seracılık, hayvancılık ve fındıkçılık yapıyoruz. Seramızda marul, domates, üzüm gibi sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Eşim, oğlum ve ben çalışıyoruz. Ürün ekme ve hasat zamanı da işçi alıyoruz. 12 yaşlarımda okula gidiyordum. Hafta sonları da tarlalara günlüğe gidiyorduk. Orada gördüm ve öğrendim. Evlendiğim zaman da eşime bu işleri yapmayı teklif ettim. Eşim de sağ olsun kabul etti ve buralara kadar geldik. Başladığımızda 12 dönümlük tarlamız vardı. Şuanda 60 dönüm oldu. Küçük bir sera ile başladık. Daha sonra 5 tane tekil seramız oldu. Sonra 3 dönüme ve 4 dönüme birer sera yaptım' dedi.

Kadınlara da tavsiyelerde bulunan Cemile Kesgin, 'Kendi işlerinin patronları olsunlar. Yapsınlar, güzel ve zevkli bir iş. Bu işi severek yaparsan zevk alırsın. Yeri ve toprağı olan bu işi bence yapsın' diye konuştu. (DHA)