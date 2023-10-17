Samsun'da cenaze dönüşü hayatını kaybeden aile Samsun'da defnedildi

Samsun'da cenaze dönüşü Kocaeli'de yaptıkları kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi memleketleri Samsun'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, 15 Ekim'de Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan cenazeden döndükleri ve Tekirdağ istikametine seyir ettikleri öğrenilen Zekeriya Batur (42) idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, önünde giden 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptı. 34 plakalı otomobil ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki sürücü Zekeriya Batur ve amcaoğlu Çetin Batur (28) ağır yaralanırken, Zekeriya Batur'un eşi Fatma Batur (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin Batur ve Zekeriya Batur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kazada ölen Zekeriya ve eşi Fatma ile amcaoğlu Çetin Batur'un cenazeleri defnedilmek üzere Samsun'un Asarcık ilçesi İmamlı Mahallesi'ne getirildi. 3 kişinin cenazesi, mahalle camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN