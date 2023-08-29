Samsun'da Cankurtaranlar Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Teyakkuzda

Bu yıl boğulma vakalarında rekor kırılan Samsun'da, cankurtaranlar yeni can kayıplarının önüne geçmek için teyakkuz halindeler. Cankurtaranlar, denize girilmesi yasak yerlerde serinleyen vatandaşları sürekli attıkları devriyeler ile uyarıyorlar.

Bu yıl boğulma vakalarında rekor kırılan Samsun'da, cankurtaranlar yeni can kayıplarının önüne geçmek için teyakkuz halindeler. Cankurtaranlar, denize girilmesi yasak yerlerde serinleyen vatandaşları sürekli attıkları devriyeler ile uyarıyorlar.

En hırçın yaz sezonlarından birini geçiren Karadeniz'de bu yıl Samsun sahillerinde 18 kişi boğularak can verdi. Boğulan vatandaşların çoğunu başka illerden gelen vatandaşlar oluştururken, tüm uyarılara rağmen denize girilmesi yasak yerlerde serinlemeye çalışan vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atıyor.

Yaz sezonunun başından itibaren her gün boğulma tehlikesinin yaşandığı Samsun sahillerinde valilik tarafından "Denize girilmesi yasaklı alan" ilan edilen yerlerde vatandaşlar denize girmeye devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar ise karada ve denizde sürekli devriye atarak vatandaşları uyarıyor. Özellikle denize girilmesi yasak olan rip akıntılı yerlerdeki devriyeleri sıklaştıran cankurtaranlar, vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor. Cankurtaranlar bugün de saatteki hızı 46 km'yi geçen rüzgar ve dalgalar nedeniyle vatandaşları uyardı.

"Ankara'dan geldik, burada denize girilmesinin yasak olduğunu bilmiyorduk"

Denize girilmesi yasak olan bölgeden ailesiyle birlikte uzaklaştırılan Yavuz Oral, "Cankurtaranlar bizlere gerekli uyarıları yaptılar. Burada denize girilmesinin yasak olduğunu bilmiyorduk. Ankara'dan geliyoruz. Uyarı sonrası denizden çekiliyoruz. Boğulma olaylarını görmüştük. Samsun'da bu kadar dalga olduğunu tahmin etmiyorduk. Kenarında bir dolaştık. Uyarılar sonrası da çekildik" dedi.

"Genelde diğer illerden gelen vatandaşlar denizde sıkıntı yaşıyor"

Samsun'un denizini ve rip akıntısını bilmeyen vatandaşların rüzgarlı havalarda sıkıntı yaşadığına dikkat çeken cankurtaran sorumlusu Emircan Altuntaş, "Gerekli uyarıları yapıyoruz ama insanlarımız dinlemiyor. Özellikle diğer illerden gelen insanlar sıkıntı yaşıyor. Yerel halk deniz hakkında bilinçli. İl dışından gelenler denize girmek istiyorlarsa gelmeden önce sadece hava durumuna değil rüzgarın durumuna da bakmaları gerekiyor. Güneş oluyor ama rüzgar olursa dalgalar ve rip akıntısı yüzünden boğulma vakaları yaşanıyor. Biz cankurtaranlar olarak elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Kendi bölgemizde boğulma tehlikesi geçiren 20 kişiyi denizden çıkarttık"

Golf Kulübü ve Halk İskelesi arasındaki sorumluluk alanında 20 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarının altını çizen Mertcan Demirbaş, "Bu sene boğulma vakalarının sayısı geçen senelere oranla daha fazla. Bunun sebebi de insanların uyarılara kulak asmaması. Bu yıl rip akıntısı çok etkili. Bizler cankurtaranlar olarak sürekli sahada elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Denize girenler uyarılarımızı pek dikkate almıyor. Bu yıl birçok vakaya müdahalede bulunduk. Kendi bölgemizde 20 kişiyi sudan çıkarttık. Bazen de ölümlerin önüne geçemiyoruz. Cankurtaran hizmeti verilmeyen yerlerde denize girilmemesi, rüzgarlı havalarda da denizden uzak durulması gerekiyor. Bugün de vatandaşları uyardık. Şu anda denizde çok fazla akıntı ve dalga var. Su bir anda alıp götürüyor ya da ayak altındaki kum kayıyor. Panik yapan vatandaşlar olduğu yerden 50 metre sağa-sola kayabiliyor. Boğulmaların çoğu da akıntıya kapılanların panik yapmasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Cankurtaranlar, gün boyunca sahilde devriyelerini sürdürerek vatandaşlara hem uyarıda bulunuyor hem de boğulma vakalarına müdahale ediyor. - SAMSUN