Samsun'da camideki sadaka kutusu çalındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Camii'nde hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız, camideki sadaka kutusunu çalarak yaklaşık 150 lira ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da hırsız, camideki sadaka kutusunu çaldı.
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan Baruthane Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız camide bulunan sadaka kutusunu çaldı. Kutuda yaklaşık 150 lira olduğu öğrenilirken, hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Cami görevlileri polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam