Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş ve kuzenleri hastaneye kaldırıldı. Amasya'dan aileleriyle kente gelen çocuklar denize girerken boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi ve çocuklar sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.