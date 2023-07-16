Samsun'da boğulan çocuklar toprağa verildi, arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulan Elif Nur Topçu toprağa verildi. İncilay Altundal'ın kaybolan kardeşi Ahmet Altundal'ı arama çalışmaları ise devam ediyor. İncilay'ın cenazesi ise ikindide defnedilecek.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dün serinlemek için girdikleri denizde kuzeni İncilay Altundal (10) ile birlikte boğulan Elif Nur Topçu (10) toprağa verildi. İncilay'ın kaybolan ikiz kardeşi Ahmet Altundal'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Atakum ilçesinde dün serinlemek için denize giren Elif Nur Topçu ve kardeşi Oğuzhan Topçu (8) ile kuzenleri olan ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altundal akıntıya kapıldı. Oğuzhan Topçu, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu'yu kısa sürede bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan 3 çocuktan Altundal ve Topçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Oğuzhan Topçu'nun hastanedeki tedavisi sürerken, İncilay Altundal'ın cenazesinin ise ikindide toprağa verileceği bildirildi.